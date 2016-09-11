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    Энрике: «После побед говорят об игроках, после поражений – о тренерах»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал исход матча третьего тура Примеры против «Алавеса» (1:2).

    «Все говорило о том, что мы фавориты, но эта неудача должна напомнить нам, как тяжело даются победы.

    После побед говорят о ключевых игроках, а после поражений – только о тренере. Я несу ответственность за поражение. Оно заставит нас учиться и думать. Мы ошибались, были неточны – соперник забил два гола с трех попыток.

    Я виноват в том, что это произошло. Многие изменения в составе были связаны с обстоятельствами, которые нас окружают. Я постараюсь добиться от своей команды лучшего», – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2016 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      kolley 11 сентября 2016, 10:23

      сам виноват понакупил косых футболистов и радуешся

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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 сентября 2016, 01:41

      О ком же еще говорить если ты чудил составом... и мою ставку просрал

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