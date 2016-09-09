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    Байи: «Я бы не стал подкатываться под свою бабушку»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи прокомментировал высказывание одного из болельщиков, который предположил, что футболист применил бы подкат даже против своей бабушки.

    «Привет, я рад, что тебе нравится мой стиль игры. Но нет, прости, я не стал бы подкатываться под свою бабушку!

    Я просто хочу защищать свой клуб и совершенствовать игру. Спасибо!», – сказал Байи.

    Источник: Squawka Football

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    09.09.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 сентября 2016, 20:20

      Нужно было отреагировать иначе: "Если бы моя бабушка играла в команде соперника, то непременно! Но подкат бы я применил максимально осторожно, нежно и любя..."

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