Байи: «Я бы не стал подкатываться под свою бабушку»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи прокомментировал высказывание одного из болельщиков, который предположил, что футболист применил бы подкат даже против своей бабушки.

«Привет, я рад, что тебе нравится мой стиль игры. Но нет, прости, я не стал бы подкатываться под свою бабушку!

Я просто хочу защищать свой клуб и совершенствовать игру. Спасибо!», – сказал Байи.