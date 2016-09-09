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    Моуринью пожаловался на недостаточную заботу «МЮ» об игроках в сравнении с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен тем, что клуб не помогает своим южноамериканским игрокам комфортно возвращаться в Англию после матчей сборных.

    «Антонио Валенсия сумел найти прямой рейс до Мадрида. Ромеро и Маркус Рохо совершили кругосветное путешествие – Венесуэла, Аргентина, Европа.

    «Манчестер Сити» тратил деньги на прямые рейсы для своих игроков или посылал за ними самолет владельца клуба. А наши парни прибыли только сегодня утром прямо к тренировке», – сказал Моуринью.

    Напомним, 10 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 сентября 2016, 00:04

      Началось ! И в МЮ то, всё не так,всё не так ребята !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 9 сентября 2016, 20:39

      надо было свой самолет отправить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 9 сентября 2016, 19:14

      у игроков самих есть деньги, пусть сами тратят

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12

      igorek1985 > Тони Монтана 9 сентября 2016, 19:54

      Тут вопрос не в деньгах. Если из Эквадора нет прямого рейса ты его не купишь. Можно было бы и клубный самолет послать

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