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    У игрока «Байера» Владлена Юрченко диагностирована трещина в кости

    Полузащитник «Байера» и сборной Украины Владлен Юрченко сообщил о том, что он выбыл из строя на неопределенное время. У футболиста диагностирована трещина в кости.

    «Дорогие друзья, хочу сказать, что на первой тренировке в сборной я получил травму. После нескольких обследований ничего серьезного не нашли, но боль не становилась меньше. 6 сентября было еще одно обследование, и после нескольких часов была найдена трещина в кости. Теперь предстоит очередное восстановление. Буду стараться быстрее вернуться на поле», – написал Юрченко в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2016 09:37
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