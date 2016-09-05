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    Ромелу Лукаку: «Если бы я хотел играть в еврокубках, я бы перешел летом в «Ювентус»

    Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что мог сменить ливерпульский клуб на «Ювентус» в период летнего трансферного окна. Тем не менее, бельгиец отметил, что не пока спешит покидать «ирисок».

    «Обидно остаться без еврокубков, но я из тех людей, которые верят, что все происходящее – к лучшему. В противном случае я бы мог перейти в «Ювентус», а не оставаться в «Эвертоне». Но я решил не покидать «ирисок», так как у меня здесь имеется достаточно незавершенных дел, а Италия меня подождет», – цитирует Лукаку Het Nieuwsblad.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      roskaz 5 сентября 2016, 17:03

      С незавершёнными делами - задрал. То в Челси хотел перейти т.к. у него там были не завершённые дела, теперь вот в Эвертоне решил остаться по той же причине. Идиот.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 сентября 2016, 15:08

      Италия то может подождет, но не факт что ЮВЕ будет ждать

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