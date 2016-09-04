Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес: «Ситуация с трансфером Алькасера была деликатной»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о том, почему каталонцы предпочли Пако Алькасера нескольким южноамериканским игрокам, которые также были в трансферном списке испанского клуба.

    «Подписание Алькасера было сложным, там была деликатная ситуация. Он молод, имеет большой потенциал и был очень важен для своего прежнего клуба.

    В Бразилии много игроков, но почти все они стоят столько же, сколько и футболисты из Европы. А иногда – даже больше.

    В итоге мы выбрали Алькасера, который имеет четырехлетний опыт в Ла Лиге. Его адаптация пройдет намного быстрее.

    Я всегда говорю, что редкий игрок из Южной Америки может прийти сюда, в большой клуб, и сразу добиться успеха. Почти все они должны сначала поиграть где-то еще. Например, Ривалдо в «Депортиво», Рональдиньо в «ПСЖ», Роналдо в ПСВ и так далее.

    Возможно, было бы лучше взять кого-то из Бразилии, но речь идет о тех же деньгах, так что мы выбрали Алькасера», – сказал Фернандес.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2016 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11