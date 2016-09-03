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    Роналдиньо представит «Барселону» на открытии офиса клуба в Нью-Йорке

    Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо выбран каталонским клубом в качестве представителя на открытии нового офиса «блауграна» в Нью-Йорке. Мероприятие намечено на шестое сентября.

    Помимо бразильца на презентации будет присутствовать защитник женской команды каталонцев Лине Роддик Хансен, а также несколько членов совета директоров. Во главе делегации в США отправится президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу. Кроме того, ожидается присутствие и трех вице-президентов – Жорди Кардонера, Жорди Местре и Манеля Арройо.

    Источник: Marca

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    03.09.2016 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 3 сентября 2016, 12:18

      Легенда!

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