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    Срна может бесплатно перейти из «Шахтера» в «Барселону»

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна в ближайшее время может перейти в «Барселону». Сообщается, что капитан донецкой команды уже ведет переговоры с каталонцами.

    Переход может состояться, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, так как 34-летний хорват перейдет в «Барселону» в статусе свободного агента.

    Напомним, что Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины футболист провел шесть матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

    Источник: ua.tribuna

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    01.09.2016 13:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +30

      druga7 3 сентября 2016, 22:22

      И Чигринского пусть с собой заберет не так скучно будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      rompoliss 2 сентября 2016, 07:12

      С чего взяли,что Срна старый!?
      Те,кто смотрит Шахтер согласятся: Дарио носится,шо глухонемой,отрабатывает и в обороне и в атаке,глаза горят! Никогда не видел, чтобы он просто участвовал в массовое. Т еще. Он -ЛИДЕР. Команда за ним идет,как в последний бой.
      Даёшь Срна к Мирче! В Зенит! Украина вболивае за Зенит!☺

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > rompoliss 2 сентября 2016, 23:55

      Обойдется ваш Зенит

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 сентября 2016, 20:55

      Защитник классный, но, по моему, место ему в основе явно не гарантировано. Хотя, приглашение в Барсу ,говорит о многом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 1 сентября 2016, 16:15

      Вот это поворот )))

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 сентября 2016, 15:28

      На лавке сядет название одно появится выиграл лигу чемпион

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > de bruyne 1 сентября 2016, 17:14

      Ни чего он не выйграет.

      -2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > richi 2 сентября 2016, 23:54

      Да, он не выйграет!
      Он выиграет!

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 1 сентября 2016, 15:01

      не перейдет думаю,в Барсе есть кому играть.Да и Срна старенький уже,уровнем хорош ,но не примеры ! пусть сидит в ШаХетре!)

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 1 сентября 2016, 14:59

      Переходить в Барселону что бы сидеть на лавке.....
      не советую.

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 сентября 2016, 14:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      наврятли хотя все может быть

      -5
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 1 сентября 2016, 14:36

      КАК??!! Срна был одним из тех, кто говорил, что хочет закончить карьеру в Барселона и такой инцидент практически в последние годы перед уходом. ЭХ!

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 сентября 2016, 14:29

      Срна выступает за ШахЕтор..
      Редактор, ау))

      -1
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