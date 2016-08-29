Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форлан: «Готов оказать экстренную помощь «МЮ» и забить пару голов «Ливерпулю»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан, ныне выступающий за индийский «Мумбаи Сити», выразил готовность помочь манкунианцам в случае необходимости.

    «Летом у меня были предложения от английских клубов, но единственная команда АПЛ, в которой я готов играть – это «Манчестер Юнайтед».

    Если Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд выпадут из состава, я буду счастлив отправиться в экстренную аренду и помочь «Юнайтед».

    Я бы сыграл на выезде с «Ливерпулем», забил бы им гол или два и ушел бы после того, как травмированные восстановились бы», – сказал Форлан.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 29 августа 2016, 23:18

      Да... жалко что такие офегительные игроки так быстро стареют(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Kybik-Pybik 30 августа 2016, 22:43

      Только офигительным он стал под закат карьеры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 29 августа 2016, 22:28

      красавец

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 29 августа 2016, 22:23

      Наш человек!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11