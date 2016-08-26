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    Кононов: «Трудно прогнозировать результаты «Краснодара» в ЛЕ. Что ж, тем лучше!»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, краснодарцам предстоит играть с «Шальке», «Зальцбургом» и «Ниццей».

    «Нам досталась ровная по составу группа. «Шальке-04» – один из сильнейших клубов Германии, зарекомендовавший себя с самой серьезной стороны в Лиге Чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – чемпион Австрии, страны, испытывающей сейчас футбольный подъем. «Ницца» – представитель европейского топ-чемпионата, команда, которая в прошлом сезоне демонстрировала яркий футбол.

    Трудно прогнозировать не только исход борьбы в группе, но и результат каждого матча в отдельности. Что ж, тем лучше! Болельщиков ждут 12 игр с непредсказуемым итогом, а нас ожидает очень интересный турнир и возможность проверить себя в противостояниях с сильными соперниками», – сказал Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.08.2016 19:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 августа 2016, 20:49

      Главное чтобы не получилось, как в ответном матче с албанцами.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 августа 2016, 20:31

      Опять рурские немцы попались.

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