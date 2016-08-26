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    Радимов: «Если столкнусь с Лозой, дам по морде! За базар отвечать надо!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в Instagram прокомментировал критику в адрес Санкт-Петербурга со стороны музыканта Юрия Лозы.

    «Глупость такой бывает, что просто вообще! Хватаешься за голову и только повторяешь: «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума...» С другой стороны, может, человек просто не выдерживает расставания с известностью и, старея, тихо сходит с ума? Или, дурак, пытается привлечь внимание хоть как-то – даже громкой глупостью! Главное – чтобы заметили!

    Ну а что делать, если слава прошла, а звездная болезнь осталась?! Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне «Плот», сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург – периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов...

    Поделюсь с этим товарищем – советующим, как нам жить, – словами Петра I: «Зло тихо летать не может». И из его же указа: «Говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была».

    Это к чему – я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию Лозе руки при встрече, вместо этого, если столкнемся – дам по морде! Ага, мы, петербуржцы, настолько понтовые ребята, что живем по принципу: за базар отвечать надо! И оскорбления в адрес родного города считаем личным оскорблением!» – написал Радимов.

    Источник: Instagram

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    26.08.2016 19:45
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 01:09

      Нда ... прям футбольные новости

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 27 августа 2016, 00:18

      Лоза в последнее время действительно болтает много бредятины, но в конкретном случае нужно побольше узнать про первоисточник.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 26 августа 2016, 23:44

      Радимов красава!)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2755

      волчарик 26 августа 2016, 23:07

      бомбардир я начинаю злиться.сделали вброс но не объяснили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 августа 2016, 21:49

      Понты-понты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 августа 2016, 21:05

      ....ни чего не имею против питера, но этому буланову и тому же лозе, навтыкал бы при встрече обоим!...один непуганый идиот, другой старый выживший из ума маразматик!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 августа 2016, 20:46

      Да просто Радимов такой же пиарщик, как и большинство игроков Зеньки (Дзюбка, Шааатов и т.п.). Встретиться один на один, слабо одно место, которое сами знаете как называется, а на словах, все они Рэмбо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 26 августа 2016, 20:43

      Буланова не причем, они давно развелись.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 августа 2016, 20:38

      "а Петербург – периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов."
      А вот интересно,какие предприятия есть в городе на Неве(область не считается,и Газпром тоже)?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик > андрей андреев 26 августа 2016, 20:49

      быстро на вскидку-кировский завод,арсенал,адмиралтейские ,северная,балтийская верфи,ижорец ,лмз

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > андрей андреев 26 августа 2016, 20:52

      Красный Октябрь (турбины для военных вертолетов), СЗРЦ Алмаз-Антей (С-300, С-400, С-500), Адмиралтейские Верфи (наш флот). Дальше продолжать?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2755

      волчарик > андрей андреев 26 августа 2016, 20:53

      а еще туризм,строительство(стадион не в счет),порт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > волчарик 26 августа 2016, 20:55

      Ну кировский загибается уже долгое время...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик > андрей андреев 26 августа 2016, 20:55

      не переживай мы на себя зарабатываем +куча нии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик > MetaL0maN 26 августа 2016, 20:59

      сам завод да-а мелкий бизнес в цехах?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > волчарик 26 августа 2016, 21:06

      Ну, в трудные времена 90х наш завод (завод радиотехнического оборудования) выпускал мебель и молотки :D Может на базе кризиса Кировский поднимут все-же...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик > MetaL0maN 26 августа 2016, 21:22

      так я с тобой не спорю,андрееву отвечал

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > волчарик 26 августа 2016, 22:06

      ДА Я ПРОСТО СПРОСИЛ,ПОДВОХ НЕ ИЩИТЕ)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2755

      волчарик > андрей андреев 26 августа 2016, 22:18

      да нет ,у тебя всегда было предвзятое отношение к питеру и его представителям

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > волчарик 26 августа 2016, 23:36

      У меня? Нет.Точнее,не больше чем к другим городам

      -1
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус > волчарик 27 августа 2016, 00:07

      ахахаххах стадион)))про ваш сиадион ,стройку эту позорищще смех токмо один)))скок там отворовано уже ааа ???позор вашему городу за этот стадик)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик > андрей андреев 27 августа 2016, 00:07

      подъе...ть не смог и в кусты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2755

      волчарик > Георгий 07 01 93 рус 27 августа 2016, 00:13

      фамилия дерипаска о чем то говорит?и не смешивай жителей и работяг города с отдельными личнпстями

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > волчарик 27 августа 2016, 08:20

      Да нет,все ясно,живёт на госзаказах.В большинстве военных.В Ростове примерно то же самое.4 порта,вертолетный завод,2военных и т.д.Просто к вам перетянули(юр.адрес)прибыльные фирмы.Например,лифты нашего дома обслуживает фирма из Питера.Маразм

      -1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 26 августа 2016, 20:31

      Я решать не берусь,
      Но если Лоза не трус
      Пусть сядет на свой плот,
      До Питера доплывёт,
      Булановой морду набьёт.
      Нравится или не нравится,
      Но с Радимовым он не справится

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