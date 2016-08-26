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    В первом матче группового раунда Лиги Европы «Краснодару» предстоит выезд в Зальцбург, «Зенит» отправится в Тель-Авив

    Стал известен календарь группового раунда Лиги Европы. «Краснодар», попавший в квартет I, проведет свой первый поединок 15 сентября на выезде с «Зальцбургом». Другой российский клуб – «Зенит» – аналогично начнет свой путь в турнире гостевым матчем. Подопечным Мирчи Луческу, также 15 числа, предстоит сыграть в Тель-Авиве с местным «Маккаби».

    Расписание игр «Краснодара»:

    1-й тур, 15 сентября

    «Зальцбург» – «Краснодар»

    2-й тур, 29 сентября

    «Краснодар» – «Ницца»

    3-й тур, 20 октября

    «Краснодар» – «Шальке»

    4-й тур, 3 ноября

    «Шальке» – «Краснодар»

    5-й тур, 24 ноября

    «Краснодар» – «Зальцбург»

    6-й тур, 8 декабря

    «Ницца» – «Краснодар»

    Расписание встреч «Зенита»:

    1-й тур, 15 сентября

    «Маккаби» – «Зенит»

    2-й тур, 29 сентября

    «Зенит» – АЗ

    3-й тур, 20 октября

    «Дандолк» – «Зенит»

    4-й тур, 3 ноября

    «Зенит» – «Дандолк»

    5-й тур, 24 ноября

    «Зенит» – «Маккаби»

    6-й тур, 8 декабря

    АЗ – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 18:27
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