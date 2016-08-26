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    Раньери: «Лестер» – аутсайдер Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил перспективы клуба в групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Хотелось бы всем напомнить, что наша команда является аутсайдером. «Лестеру» придется приложить все силы, чтобы хоть чего-то добиться в Лиге чемпионов. Участие в еврокубках – это что-то удивительное, ведь раньше матчи такого уровня мы видели только по телевизору, а сейчас станем полноправными участниками ЛЧ. Очень хороший подарок – путешествия по Европе», отметил специалист.

    Напомним, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» попал в квартет G, где вместе с ним оказались «Порту», «Брюгге» и «Копенгаген».

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.08.2016 11:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 26 августа 2016, 16:40

      Лукавит ;)

      0
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 26 августа 2016, 13:45

      Теперь Линекер заявит что если Лестер возьмет ЛЧ, то на ТВ он будет вести передачу в женском нижнем белье. Пауза в сезон длиною... Лестер берет ЛЧ :)))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 августа 2016, 13:22

      Хитрый старый лис

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 26 августа 2016, 13:19

      То Лестер вряд ли станет чемпионом, то Лестер вряд ли повторит чемпионство, то Лестер - аутсайдер ЛЧ. Что-то он слишком скромничает.

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 августа 2016, 12:41

      Заипал прибедняться)

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 26 августа 2016, 12:17

      ХИТЕР БРОДЯГА!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 августа 2016, 12:14

      Конкурентом "Лестера" в группе является только "Порту"... В борьбе за первое место. Очень удивлюсь, если в эту борьбу вмешается "Брюгге" или "Копенгаген", хотя всякое бывает.
      Ну а Раньери прибедняется, что стало уже традицией. Уход НГоло Канте - потеря, но и Ахмед Муса - приобретение, хотя он и игрок совершенно иного амплуа.

      5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 августа 2016, 12:02

      ...та он не хитрый!...он просто трезвомыслящий!...в своем сегодняшнем состоянии лестер ну разве что копенгаген одолеет....марез играть не хочет, муса на скамейке, варди слишком много бухал в межсезонье, а конте вообще нет....последнюю игру лестера видели?...один дринквотер бегает!

      2
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 26 августа 2016, 11:48

      Опять прибедняется. Хитрый итальяшка, но надоедает уже.

      -2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 августа 2016, 11:44

      Ну из такой группы в плей-офф Лестеру надо выходить, это даже,пожалуй полегче,чем удержаться в топ 4-6 в АПЛ, где конкуренция огромная.

      2
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