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    Мартынович: «Краснодару» хотелось бы интересную группу»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился своими ожиданиями перед жеребьевкой группового этапа Лиги Европы.

    «В любом случае хотелось бы, чтобы попалась интересная, сильная группа. Да, именно так, чтобы расти и прогрессировать, нужно играть с командами, которые, как минимум такие же по классу, как мы, или же выше. Если мы хотим двигаться дальше, то нужно играть с сильными. Было бы интересно, если бы в Краснодар вновь приехали команды уровня дортмундской «Боруссии» или же «Эвертона», это дорогого стоит», – заявил Мартынович.

    Источник: ТАСС

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    26.08.2016 01:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:00

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

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