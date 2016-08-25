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    Еременко: «В жеребьевке хотелось бы получить команды, с которыми можно играть на равных»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

    «Когда попадается такая команда, как «Бавария», неудачное выступление можно связать с разницей в уровне. Впрочем, в той группе мы выступили достойно. Конечно, мы можем и должны выступать лучше. Стараемся.

    Для меня встреча с «Баварией» была первой, так что были хорошие эмоции, в отличие от некоторых одноклубников. В сегодняшней жеребьевке хотелось бы получить в соперники команды, с которыми можно играть на равных. И вообще – хватит уже себя проверять, надо дальше проходить! Сколько можно? То, что на сей раз мы в первой корзине, может быть, чуть-чуть повышает наши шансы», – сказал Еременко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 18:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 25 августа 2016, 19:46

      таких мало ))))

      0
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 25 августа 2016, 18:58

      Чтож ждем бессмертного рекорда Игорька.... В этот раз хоть выйдите из группа!

      А то некоторым из ЦСКА кажется, что в России нету им соперников!

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > LOKOfanatik19 25 августа 2016, 19:49

      а что за рекорд? не слышал..

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > LOKOfanatik19 25 августа 2016, 20:09

      вы что ли соперники? ВАХАХАХАХА ) шлоко соперник? не смеши мои носки. Вы уже забыли что такое 2е место. Какие вы соперники )))))))))

      -2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > LOKOfanatik19 25 августа 2016, 20:10

      Как и свиньи ) тоже мне соперники нашлись )))) в кубке только всякие там газмясы выигрываете.

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      Рейтинг: +155

      zenit888 25 августа 2016, 18:56

      Уже забздел, как и все ЦСКА. Ростов говорит , что рад любому сопернику, а игроки ЦСКА дрожат идумают о только о слабаках. Хотя слабже команды Слуцкого не найдешь. Сколько лет последнее место? И Акинфеев дырка, и защита старая и неподвижная.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > zenit888 25 августа 2016, 19:55

      что то про зенит на этой жеребьёвке ничего не слышно..? не знаешь,а?

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > за ЦСКА с 1980г 25 августа 2016, 20:11

      респект за троллинг ))))))))

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > за ЦСКА с 1980г 25 августа 2016, 20:27

      Слышно или нет, но насчет защиты он прав - в Европе уже на уровне "ниже плинтуса". Да и Ленчик ссыкун - опять будет пытаться от обороны играть... если бы только она была...

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