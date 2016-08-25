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    Алькасер перейдет в «Барселону» за 30 миллионов

    Нападающий «Валенсии» Пако Алькасер в ближайшее время перейдет в «Барселону». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 22-летнего испанца. Сине-гранатовые заплатят за форварда 30 миллионов евро.

    Сам игрок подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт, согласно которому будет зарабатывать 2 миллиона за сезон.

    В прошлом сезоне чемпионата Испании Алькасер провел 34 матча, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    25.08.2016 12:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2016, 13:51

      Покупают за 30 на зарплату ложат 2 ляма! А не так как в России покупают за 5 и ложат зарплату в 2-2,5 ляма

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 25 августа 2016, 13:27

      тогда лучше еще Джанаев интересно

      0
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 25 августа 2016, 13:16

      Вот это другое дело, 30 млн. евро его красная цена, а то писали всякую чушь, типа обменять на Мунира Эль-Хаддади.

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      Рейтинг: +41

      valencia 45 25 августа 2016, 12:46

      Всех продают а покупать не собираютсч

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