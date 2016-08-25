Алькасер перейдет в «Барселону» за 30 миллионов

Нападающий «Валенсии» Пако Алькасер в ближайшее время перейдет в «Барселону». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 22-летнего испанца. Сине-гранатовые заплатят за форварда 30 миллионов евро.

Сам игрок подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт, согласно которому будет зарабатывать 2 миллиона за сезон.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Алькасер провел 34 матча, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.