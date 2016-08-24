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    Кураньи: «Зная качества и отношение Кокорина к делу, свои голы он еще забьет»

    Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи выразил мнение, что в карьере форварда «Зенита» Александра Кокорина в скором времени наступит удачный период

    – Вы всегда призывали Александра Кокорина уехать в зарубежный чемпионат. Только кто же его возьмет после такого чемпионата Европы?

    – Нет смысла судить футболиста по одному турниру. Я знаю, какими качествами обладает Саша. Они просто так исчезнуть не могли. Парню всего 25, он еще может прибавить.

    – Вы к 25 годам забили раза в два больше голов.

    – Каждый футболист развивается по-своему. Посмотрите на Смолова. Сколько было разговоров о том, что Федор несерьезно относится к делу, что губит свой талант, что не может раскрыться! В ту пору, года три назад, он пытался играть слишком красиво. Водился в тех эпизодах, где стоило отдать мяч. Я говорил ему: «Федя, играй проще! Одно-два касания – и беги вперед. Станет меньше брака, появится уверенность – сразу начнешь забивать». Но он продолжал финтить. И чем дольше не забивал, тем больше на него давили: болельщики, журналисты. От этого он чувствовал себя еще более неуверенно. Но вот Федор оказался в «Краснодаре» – и его прорвало. Как же я рад, что все у него получилось!

    – Видимо, Кокорин не так внимательно к вам прислушивался?

    – Оба прислушивались. Вы, наверное, просто забыли, что пару лет назад у Кокорина тоже был весьма успешный период, когда он много забивал. Карьера нападающего состоит из этапов: успешных и не очень. У Смолова – белая полоса, у Кокорина – черная. Но зная отношение Саши к делу, зная его качества, я убежден, что и у него скоро наступит удачный период. Может, завтра, может, через пару месяцев или через год. Может быть, в «Зените», а может, в другой команде, которая подойдет ему лучше. Но он еще обязательно забьет свои голы.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2016 01:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 24 августа 2016, 22:31

      Если брать именно его отношение к делу, то он хер забьет вообще...

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 24 августа 2016, 12:07

      Валуйки верят!!!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 августа 2016, 11:42

      Кевин-очень доброжелательный человек.Но его добрых слов маловато,чтобы хронический мудак Кокорин заблистал.

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 августа 2016, 10:49

      Сколько у него своих голов осталось?

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 24 августа 2016, 10:17

      Ага, забьёт... В ФНЛ...

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 августа 2016, 10:06

      Каждый год появляется кто-то, кто все еще ждет "чудо". Только его все нет и нет. Походу и не будет. Два, три гола забьет, подумает что прорвало и бац все по новой.

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 24 августа 2016, 09:19

      "Я знаю, какими качествами обладает Саша. Они просто так исчезнуть не могли." Они исчезли не просто так, а после полутора лет валяния дурака в Динамо - как ушел Черчесов так Кокорин перестал работать.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 09:00

      Лучше в другой команде, или за Зенит 2, да простит меня Слава)

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Ardenn 24 августа 2016, 11:39

      Ахаха, верно)

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 24 августа 2016, 05:53

      пусть кокоша едит в китай там раскроется

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2016, 05:13

      в PES или FIFA конечно назабивает...

      3
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