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    Оглашен состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2017

    Тренерский штаб молодежной сборной России огласил расширенный состав команды на предстоящие игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017.

    Напомним, что 1 сентября молодежная сборная сыграет с Фарерскими островами в Тофтире, а 6 сентября – с Австрией в Химках.

    В список из 27 футболистов попали следующие футболисты:

    вратари: Михаил Бородько («Уфа»), Мирослав Лобанцев («Локомотив»), Александр Селихов («Амкар»);

    защитники: Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Илья Зуев, Максим Карпов (оба – «Зенит»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Виталий Лысцов («Тондела», Португалия), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Никита Чернов («Енисей»), Денис Якуба («Кубань»);

    полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Артем Тимофеев (все – «Спартак»), Алексей Евсеев («Зенит»), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Дмитрий Коробов («Урал»), Аршак Корян («Витесс», Голландия), Максим Кузьмин, Александр Ташаев (оба – «Динамо»), Сергей Макаров («Минск», Белоруссия), Максим Палиенко («Тосно»);

    нападающие: Алексей Гасилин («Зенит»), Николай Комличенко («Слован», Чехия).

    Источник: РФС

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    18.08.2016 09:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 18 августа 2016, 13:30

      Неплохой ассортимент!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 августа 2016, 11:42

      Гасилин талант, молодец парень, непонимаю почему его Луческу в основу неберёт, он в 2 раза сильнее черногорца или того же Кокоши

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 18 августа 2016, 11:02

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 августа 2016, 10:16

      нормальные парни

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 августа 2016, 10:14

      Удачи пацанам! Утрите нос "взрослой" сборной!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 августа 2016, 10:07

      Как всегда с Ростова никого

      -1
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