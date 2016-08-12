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    Янузай стал футболистом «Сандерленда»

    Молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай продолжит карьеру в «Сандерленде», сообщает официальный сайт английского клуба. Футболист будет выступать в новой команде на правах аренды, которая рассчитана на один год.

    Источник: ФК «Сандерленд»

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    12.08.2016 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 12 августа 2016, 18:34

      Сколько это дарование не может перейти эту грань между талантливым пареньком в действительно сильного игрока... Авансы были огромными, некоторые его даже с CR7 сравнивали ... Но думаю если круто себя в Сандерленде не проявит, то уже точно уйдет из МЮ, в клуб попроще ...

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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 12 августа 2016, 17:07

      Такое дарование отдают.... главное чтоб не продали!

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