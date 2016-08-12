Янузай стал футболистом «Сандерленда»

Молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай продолжит карьеру в «Сандерленде», сообщает официальный сайт английского клуба. Футболист будет выступать в новой команде на правах аренды, которая рассчитана на один год.

twit text — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 12 августа 2016 г.