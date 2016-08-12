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    Раньери: «Скорее пришельцы высадятся в Англии, чем «Лестер» повторит свой успех»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери подчеркнул, что его команде будет крайне тяжело повторить успех прошлого сезона и стать чемпионом АПЛ.

    «Мне очень интересно, как пройдет этот сезон. Большие команды готовы бороться за титул чемпиона, а мы готовы его защищать. Наша цель – набрать 40 очков, а там посмотрим. Помимо этого мы хотим набраться положительного опыта в Лиге чемпионов.

    Думаю, что в этом сезоне на «Лестер» будет оказываться меньше давления, чем в прошлом. Все по-другому. Мы должны хорошо постараться, чтобы повторить успех. Шансы – 6000 к 1. Более вероятно, что пришельцы высадятся на площади Пикадилли», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    12.08.2016 00:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 августа 2016, 10:35

      )))) Это-точно...))))

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 12 августа 2016, 10:25

      Раньери - хитрый лис, он лукавит))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 августа 2016, 09:19

      Они давно среди нас )))))

      0
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      Рейтинг: +12

      mi-racle 12 августа 2016, 08:50

      да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 08:25

      Безумно рад был за Лестер, надеюсь Раньери с командой докажет, что они не случайно выиграли и повторит успех

      1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 12 августа 2016, 08:23

      не вылетят но в еврозону не попадут, в ЛЧ с третьего места в ЛЕ

      -2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 августа 2016, 07:21

      И пришельцы появились...

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 августа 2016, 06:56

      40 очков!!!это значит не вылететь...обычно с такой целью команда вылетает...

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > egrrr 12 августа 2016, 07:00

      ну в том году у них и была цель не вылететь, вот и в этом ставят такую же...
      А так Раньери молодец оптимистично)

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