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    «Спартак» оштрафован на 180 тысяч, «Локомотив» наказан за появление собаки на поле

    КДК РФС провел заседание, в котором рассмотрел спорные эпизоды 2-го тура Премьер-лиги.

    «Спартак» оштрафован на 180 тысяч рублей. 150 тысяч – штраф за несанкционированные баннеры, еще 30 – за три шумовые петарды, которые были взорваны во время матча с «Крыльями Советов» (1:0).

    ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за одну дымовую шашку, «Ростов» – на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. За такое же нарушение «Локомотив» заплатит 20 тысяч.

    Кроме того, железнодорожники оштрафованы за появление собаки на поле на 5 тысяч рублей и за использование оборудования стадиона для поддержки команды на 10 тысяч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 17:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 08:56

      Почему КДК молчит какой штраф с Зенита за рваную сетку за воротами
      болельщиками Зенита при игре на суперкубок с ЦСКА на стадионе Локомотив.

      1
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 11 августа 2016, 05:04

      Могучий штраф, за использования оборудования стадиона в поддержку команды! Всего 10 тыс рублей!! Я в клубе караоке за вечер больше трачу! Пойду на стадионе во время матча песни петь епти, все равно штраф будет копеечный ))))

      -1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 11 августа 2016, 01:09

      давайте введем штраф за несанкционированный дождь во время матча??

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 10 августа 2016, 21:29

      зачем газзаев бегал по полю?

      0
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      Рейтинг: +33707

      zra78 10 августа 2016, 17:52

      Совсем охренели, лишь бы штрафануть

      -1
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      Рейтинг: +57

      Kos77 10 августа 2016, 17:45

      Кто Лмтмана на поле выпустил?

      1
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      Рейтинг: +186

      KROFF 10 августа 2016, 17:36

      Иван Саввиди и локомотиву успел подгадить.

      -1
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