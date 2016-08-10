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    Дзюба пропустит матч против «Ростова»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сможет помочь своей команде в поединке третьего тура чемпионата России с «Ростовом». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

    «Дзюба не успеет восстановиться к «Ростову». Проблема старая – с коленом. Витсель и Шатов почувствовали проблему из-за искусственного газона и пропускают тренировку. Надеемся, завтра будут в общей группе. Маурисио, Джорджевич и Жулиано оформляют документы и сегодня не тренируются. У Гарая были проблемы после тренировки на искусственном поле, но сейчас он в порядке и готовится к игре», – сказал Луческу.

    Напомним, что матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 12 августа в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2016, 12:50

      ДА ТОЛКУ ТО ОТ НЕГО НА ПОЛЕ БЕЗ ХАЛКА ???????????

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