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    Раньери: «Пока «Лестер» не готов играть так, как в прошлом сезоне»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    «Я доволен игрой и благодарен футболистам. Мы пока не готовы играть так, как делали это в прошлом сезоне. Но мы хорошо смотрелись во втором тайме. В первой половине играли скованно из-за жары, но все же заслуживали того, чтобы определить победителя в серии пенальти», – заявил Раньери.

    Источник: BBC

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    08.08.2016 00:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 августа 2016, 02:30

      Хорошо отыграли, для вашей задачи которую вы поставили перед собой (место в 10-ке), очень приличная игра!!!

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