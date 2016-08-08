Раньери: «Пока «Лестер» не готов играть так, как в прошлом сезоне»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Я доволен игрой и благодарен футболистам. Мы пока не готовы играть так, как делали это в прошлом сезоне. Но мы хорошо смотрелись во втором тайме. В первой половине играли скованно из-за жары, но все же заслуживали того, чтобы определить победителя в серии пенальти», – заявил Раньери.