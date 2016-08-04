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    «Краснодар» сыграет с «Биркиркарой» без Смолова и Мамаева

    Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Биркиркары». Первая встреча завершилась победой краснодарского клуба со счетом 3:0. Отметим, что Федор Смолов и Павел Мамаев не попали в заявку.

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Страндберг, Мартынович, Быстров, Каборе, Торбинский, Эбуэ, Жоаозиньо, Лаборде, Вандерсон.

    Запасные: Крицюк, Сигурдссон, Енджейчик, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари.

    «Биркиркара»: Коприч, Эррера, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров, Плут, Баяда, Зерафа, Аттард, Анджелкович

    Запасные: Аткпан, Камензули, Джорджевич, Баттиджиг, Вуканац, Темиле, Йович

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 18:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +144

      зиргай 4 августа 2016, 21:22

      Ларнака отомстила за тульский Арсенал!!!! в Европе вы....сь!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 4 августа 2016, 21:16

      как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!! МЯСО завоняло на всю Европу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 4 августа 2016, 19:54

      а что с ними?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 4 августа 2016, 19:19

      Мать твою, Володя Быстров!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 августа 2016, 18:56

      Краснодар спокойно пройдет дальше!

      0
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