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    «Спартак» примет АЕК в ответном матче Лиги Европы

    В четверг, 4 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Спартак» будет принимать АЕК. После выездного ничейного матча у «Спартака» задача простая – не пропустить. Хотя наставник команды Дмитрий Аленичев пообещал играть с акцентом на атаку.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – АЕК. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 19:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +759

      sevsor 4 августа 2016, 21:24

      Стыдоба, а не игра...никакой мысли, одна бестолковая беготня...с начала второго тайма было видно, что может кончится плачевно...очередное европейское спартаковское позорище...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 августа 2016, 10:51

      4-1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 4 августа 2016, 10:07

      Хороший игры СПАРТАКУ ВПЕРЕД СПАРТАК!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 4 августа 2016, 10:06

      Ну теперь дело за вами.Надеюсь родные стены помогут Спартаку.Потому как после выездной игры как-то ссыкотно.На своем поле должны выигрывать.Как и Краснодар.Удачи ребятам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 августа 2016, 09:56

      Спартак не предсказуем, может сразу все решить, а может вообще ничего не решить.

      4
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 4 августа 2016, 09:54

      Спартак победит! Конявые и бомжи - вон из ветки!

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 августа 2016, 09:13

      Пройдут со скрипом)

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 августа 2016, 09:07

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 августа 2016, 08:54

      вперёд,Спартак!

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > vvv246 4 августа 2016, 09:31

      так ты ещё и даун,сочуствую

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 августа 2016, 08:52

      Удачи спартачам!

      3
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