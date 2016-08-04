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    Аленичев: «Каррера занимается защитниками, Титов – атакой, а я все подытоживаю»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев накануне ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против АЕКа рассказал, как распределяются обязанности в тренерском штабе красно-белых.

    – Можете ли вы сказать, что по сравнению с прошлым сезоном «Спартак» изменился с точки зрения игры, и в чем именно?

    – Не хочу делать выводы, потому что мы провели только одну игру в чемпионате и один матч в Лиге Европы. Задайте мне этот вопрос туров через восемь, тогда я отвечу более конкретно.

    – Как складываются отношения с Каррерой, чем он занимается, и вмешиваетесь ли вы в его работу?

    – У нас распределение такое: Массимо Каррера занимается защитниками, атакующими действиями – Егор Титов, а я все подытоживаю и могу вмешаться в работу любого моего помощника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 01:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 12:07

      Офигенно !Макаронник учит играть тылы,Титов учит играть форвардов,а Аленичев учит по специальности-середину.))Федун с удочкой сидит у Москвы-реки,ловит и продаёт рыбу,чтобы прокормить ораву.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 августа 2016, 09:13

      Аленичев: «Каррера занимается защитниками, Титов – атакой, а я царь»)))

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