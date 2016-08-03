Клаттенбург сделал татуировки в честь финалов Лиги чемпионов и Евро-2016

Английский арбитр Марк Клаттенбург, который в минувшем сезоне отсудил финалы Лиги чемпионов и Евро-2016, сделал себе татуировки в честь этих турниров.

Отмечается, что обе татуировки расположены на левой руке 41-летнего рефери.