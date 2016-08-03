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    Клаттенбург сделал татуировки в честь финалов Лиги чемпионов и Евро-2016

    Английский арбитр Марк Клаттенбург, который в минувшем сезоне отсудил финалы Лиги чемпионов и Евро-2016, сделал себе татуировки в честь этих турниров.

    Отмечается, что обе татуировки расположены на левой руке 41-летнего рефери.

    Источник: Twitter

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    03.08.2016 13:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 3 августа 2016, 22:36

      класс

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 3 августа 2016, 17:22

      На левом верхнем фото отчетливо вижу лобковые волоса. Это как это?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 3 августа 2016, 16:26

      Толковый судья

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      aleks2302 3 августа 2016, 15:40

      Можно было бы че нить поинтересней наколоть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      sergybest 3 августа 2016, 14:59

      Один из главных болельщиков NUFC!

      0
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