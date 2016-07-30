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    Федецкий: «В переговорах с «Вердером» мне помешали псевдоагенты»

    Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал, по каким причинам сорвался его переход в «Вердер».

    «В первую очередь, разговоры том, что мы не сошлись в финансовых условиях, полный бред. Во-вторых, при обсуждении варианта с «Вердером» до вопроса с деньгами мы не дошли. В третьих, передаю «привет» этим псевдоагентам, которые распространили такие слухи. Хотя не буду отрицать, что действительно, когда возник вариант с «Вердером», появилось очень много людей, которые начали говорить, что они помогут мне подписать контракт с командой Виктора Скрипника. Но в итоге все зашло в глухой угол, и сейчас я уже игрок другой команды.

    После того, как появилось вокруг меня столько советчиков и агентов, я уже не знал, кому верить. Вроде меня хотели видеть в Бремене, но почему не срослось, не знаю», – заявил Федецкий.

    Источник: Matchday.ua

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    30.07.2016 08:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 30 июля 2016, 09:34

      Надо было послать на три буквы

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