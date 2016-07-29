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    Эвребе: «Я был недостаточно хорош в матче между «Челси» и «Барселоной»

    Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребе поделился воспоминаниями от матча Лиги чемпионов сезона-2008/09 между «Челси» и «Барселоной». Напомним, что Эвребе допустил в той встрече несколько ошибок в пользу каталонского клуба, который в результате вышел в финал турнира.

    – Прошло уже восемь лет с того самого матча «Челси» и «Барселоны». Появилось ли у вас объяснение: что это было?

    – Сложно сказать. Дело точно было не в нервах, я особо не нервничал перед игрой. Я просто принял несколько неверных решений. Я занимал неправильные позиции. Такие вещи случаются. Это был очень важный матч, и все, что в тот день могло пойти не так, пошло не так. Это просто был не мой вечер. Было ли мне страшно, когда вокруг меня прыгали Баллак и Дрогба? Нет, страх – это не то слово. Я ни о чем особенно не думал. Я старался только сфокусироваться на матче. Понятное дело, что у всех арбитров бывают спорные решения и моменты. Но главное в таких случаях – фокусироваться на игре и продолжать работать. Так что я просто пытался выглядеть и вести себя настолько спокойно, насколько это было возможно.

    В «Челси» полагали, что я не назначил шесть или семь пенальти. Не уверен по поводу таких цифр, но, конечно, я совершил немало ошибок, в этом нет никаких сомнений. После матча мы говорили с моими ассистентами, пытались разобрать эпизоды, но в главное в подобных моментах – помнить о том, что ты опытный судья, что у тебя в карьере было много игр, много хороших игр. И нужно двигаться дальше. После того матча мне хотелось как можно скорее вернуться на поле и отработать другую игру.

    – Сколько СМС вы получили той ночью?

    – Очень, очень много. Писали коллеги, родственники, журналисты, но больше всего было сообщений от фанатов, они, конечно, были в гневе. Тут ничего не поделаешь. Нужно оставаться спокойным. Ту ночь я провел в отеле в городе, а утром улетел домой.

    – Как вас встретили дома?

    – Моя девушка, мои дети и друзья поддерживали меня как могли. Футбол – важная вещь, но все же это был не конец света. Они понимали это и делали мою жизнь лучше.

    – Многие до сих пор уверены, что вы получили от «Барселоны» от деньги.

    – Конечно, я понимаю, откуда берутся такие слухи, ничего удивительного. Но нет, никаких денег от «Барселоны» я не получал. Я всегда выхожу на матч с желанием отработать его без единой ошибки, и в тот день все было так же. «Барселона» не платила мне. Просто я был недостаточно хорош.

    Источник: Sports.ru

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    29.07.2016 15:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -6

      artturchik 3 августа 2016, 22:41

      был на закате карьеры, назначили , сказали что делать и потом по тихому ушел на пенсию, внуки не в обиде будут, а для остальных есть Насри

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 августа 2016, 19:12

      Один из самых возмутительных моментов в плане судейства за всю историю игры номер один

      0
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      Рейтинг: +11

      Vet@l 29 июля 2016, 20:47

      Какой же обидный матч тогда был....Сыграли намного лучше чем Барса,обыграли во всем кроме счета

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 29 июля 2016, 19:46

      Да ладно все всё понимают,что это дело рук мафиозного уефа...и тебе пришлось сделать все,так как с приказом не поспоришь!

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 29 июля 2016, 16:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это была ответка за то, что Барсу засудили в матче с Челси (2:4) в 2005 году.

      -9
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 29 июля 2016, 15:55

      Да ты просто мудак. Отлично помню тот матч, за Челси не болею, но ничего кроме как мудак, на ум не приходит.

      8
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