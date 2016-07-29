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    Смолов: «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном стал на порядок сильнее»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что крупная победа над мальтийской «Биркиркарой» (3:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, позволяет команде сфокусироваться на стартовой игре чемпионата России.

    «Думаю, еще не вкатились в сезон и не на 100% все готовы. Но это объяснимо: Олег Георгиевич готовится к тому, что команде играть в трех турнирах. Но могу сказать, что по сравнению с прошлым сезоном команда стала намного сильнее. Самое важное, что удалось добиться победы в первом официальном матче сезона, причем на выезде в двухматчевом противостоянии; имели большое преимущество.

    Есть возможность сфокусироваться на стартовой игре чемпионата России 1 августа дома с «Уралом». Хорошо, что удалось отличиться в первой игре, и за это спасибо партнерам. Единственное, поле, конечно, безобразного качества. И соперники много провоцировали. Но это проблема всех маленьких команд – это, наверное, хоть какая-то возможность побороться», – заявил Смолов.

    Источник: ТАСС

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    29.07.2016 07:12
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 29 июля 2016, 11:02

      Молодцы ! Продолжайте так-же !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 29 июля 2016, 10:08

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 29 июля 2016, 10:07

      По одному матчу судить не стоит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 29 июля 2016, 09:33

      Вот после Урала и прогнозируй и оценивай. Выиграли у работников местных отелей, а самооценка уже за 100% шкалит.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > neveldomha 30 июля 2016, 06:50

      "не вкатились в сезон", "не на 100% все готовы". И где тут зашкаливающая самооценка?

      1
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