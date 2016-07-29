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    Зобнин: «В «Спартаке» я уже свой»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после ничьей с АЕКом (1:1) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы подчеркнул, что полностью адаптировался в московской команде.

    – Аленичев говорит об ощущении, что вы в «Спартаке» давно. Вы уже свой?

    – Да, свой.

    – Почему?

    – Ко мне все хорошо относятся, я ко всем хорошо отношусь, чувствую ребят на тренировках, в матчах. Все хорошо.

    – Какая была задача в матче с АЕК?

    – Мы с Денисом Глушаковым футболисты одного плана, поэтому страховали друг друга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 00:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 июля 2016, 12:53

      " В Спартаке я уже свой, здесь все кривоногие мазилы"

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