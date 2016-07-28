«Биркиркара» – «Краснодар». Измайлов, Смолов и Ари – в стартовом составе гостей

Если и Краснодар не возьмет 3 очка, то я не знаю... Хотим Францию обогнать. А сейчас самое большое количество очков можем собрать. Ростов молодцы, а вот Спартак расстроил. Мог и выиграть - клуб несильный. А уж как мы набираем очки известно... Так что надо собрать все на ранних этапах.
Стали известны стартовые составы «Биркиркары» и «Краснодара» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Биркиркара»: Коприч, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров, Джорджевич, Плут, Баяда, Зерафа, Шиклуна, Аттард.
«Краснодар»: Крицюк, Торбинский, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский, Измайлов, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов.
Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени.