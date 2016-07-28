Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Биркиркара» – «Краснодар». Измайлов, Смолов и Ари – в стартовом составе гостей

    Стали известны стартовые составы «Биркиркары» и «Краснодара» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Биркиркара»: Коприч, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров, Джорджевич, Плут, Баяда, Зерафа, Шиклуна, Аттард.

    «Краснодар»: Крицюк, Торбинский, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский, Измайлов, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов.

    Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 28 июля 2016, 21:38

      Если и Краснодар не возьмет 3 очка, то я не знаю... Хотим Францию обогнать. А сейчас самое большое количество очков можем собрать. Ростов молодцы, а вот Спартак расстроил. Мог и выиграть - клуб несильный. А уж как мы набираем очки известно... Так что надо собрать все на ранних этапах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 28 июля 2016, 20:37

      Обидней будет таким составом проиграть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 20:10

      а где Мамай?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11