«Биркиркара» – «Краснодар». Измайлов, Смолов и Ари – в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Биркиркары» и «Краснодара» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Биркиркара»: Коприч, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров, Джорджевич, Плут, Баяда, Зерафа, Шиклуна, Аттард.

«Краснодар»: Крицюк, Торбинский, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский, Измайлов, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов.

Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени.