Вице-президент «Барселоны» утверждает, что Неймар был куплен за 19 миллионов

давно надо закрыть эту тему, купили все! За сколько кому какое дело!!!
Трансфер нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону» обошелся каталонскому клубу в 19,3 миллиона евро. Об этом сообщила вице-президент сине-гранатовых Сусанна Монхе.
«Первоначально стоимость трансфера была 57,3 миллиона евро плюс бонус в размере 2 миллионов. После заключения соглашения с налоговой службой 40 миллионов были выплачены в качестве зарплаты, поэтому сумма трансфера составила 19,3 миллиона евро. Все остальное – заработная плата игрока.
Понятия не имею, откуда взялась информация о 86 миллионах. Откуда вообще взяли эту цифру?» – сказала Монхе.