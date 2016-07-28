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    Вице-президент «Барселоны» утверждает, что Неймар был куплен за 19 миллионов

    Трансфер нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону» обошелся каталонскому клубу в 19,3 миллиона евро. Об этом сообщила вице-президент сине-гранатовых Сусанна Монхе.

    «Первоначально стоимость трансфера была 57,3 миллиона евро плюс бонус в размере 2 миллионов. После заключения соглашения с налоговой службой 40 миллионов были выплачены в качестве зарплаты, поэтому сумма трансфера составила 19,3 миллиона евро. Все остальное – заработная плата игрока.

    Понятия не имею, откуда взялась информация о 86 миллионах. Откуда вообще взяли эту цифру?» – сказала Монхе.

    Источник: Mundodeportivo

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    28.07.2016 18:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 29 июля 2016, 13:14

      давно надо закрыть эту тему, купили все! За сколько кому какое дело!!!

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 28 июля 2016, 20:59

      Ну надо же оказывается Кокорин то наш по дароже будет Неймара )))))

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 28 июля 2016, 20:45

      "Вице-президент Зенита: Халк был куплен за 3 миллиона.остальное- откаты в РФС " ))))

      2
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 28 июля 2016, 19:15

      а у нас наоборот - купят за 100 хотя игрок и 10 не стоит. все остальное - бонусы

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > зуб даю 29 июля 2016, 05:43

      например? Халк оправдал себя, я считаю. Больше прям уж дорогих игроков у нас не было.

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      Рейтинг: +11

      Vet@l 28 июля 2016, 19:15

      За такие деньги только Кокорина купить можно

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 28 июля 2016, 18:51

      так наверно не 19.3 а 17.3 ... все таки математика начальных классов...

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      Рейтинг: +45

      Sheevok > LOKOfanatik19 28 июля 2016, 18:53

      бонусы забыл "57,3 миллиона евро плюс бонус в размере 2 миллионов"

      2
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Sheevok 28 июля 2016, 20:04

      ой точняк....

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