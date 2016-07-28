Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Спартак» – однозначный фаворит, у него не возникнет проблем с АЕКом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин уверен, что московский клуб одержит уверенную победу над АЕКом в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Априори «Спартак» сильнее, с приобретениями или без — это неважно. В этом матче «Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, никаких проблем у него не возникнет.

    Усилят ли команду Зобнин и Ещенко? Надо все увидеть на поле, тогда станет понятно, выгодная ли это замена ушедшим футболистам. Заранее говорить о том, что все хорошо или все плохо, неправильно», — сказал Карпин.

    Напомним, что поединок между АЕКом и «Спартаком» начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 июля 2016, 04:10

      Не только УВЕРЕННОЙ, вообще никакой победы мы не дождались, а ничья с АЕКом равносильна проигрышу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 28 июля 2016, 20:12

      георгич ты ошибся проблемы уже созданы с такой игрой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 июля 2016, 15:58

      Если главным тренером был ты.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11