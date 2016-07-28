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    «Спартак» сыграет на выезде с АЕКом в Лиге Европы

    В четверг «Спартак» открывает для себя евросезон матчем третьего раунда Лиги Европы против АЕКа на выезде. Российские болельщики всегда требовательно подходят к старту красно-белых в Еврокубках, но «Спартак» давно не радует фанатов успехами. Возможно, этот сезон начнется в более положительном ключе? Узнаем совсем скоро!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча АЕК – «Спартак». Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 17:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 28 июля 2016, 18:53

      Жесть , что будет дальше с такой игрой ? Надеюсь это жара !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 28 июля 2016, 18:13

      Жалко спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      P_D 28 июля 2016, 17:58

      это не мясо в рфл.а спартак в л.е. поболеем за наших.а бомжи бомжами везде будут

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 28 июля 2016, 17:46

      Ну погнали.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 28 июля 2016, 17:16

      будем болеть :)

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 июля 2016, 17:08

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 28 июля 2016, 16:57

      Спартак!Спартак!Спартак! давай погнали !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 июля 2016, 12:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хочу ошибиться, но думаю просадят.

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Klaido 28 июля 2016, 17:08

      так он из-за Урала)))))))))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Klaido 21 сентября 2016, 18:41

      Афоня всегда прав.Хоть и по итогам двух встреч..

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      Рейтинг: +91

      Warrior God 28 июля 2016, 12:24

      Должны побеждать.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 28 июля 2016, 10:46

      удачи нашим клубам

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