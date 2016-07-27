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    Аленичев: «В матче с АЕКом Зобнин готов показать все, на что способен»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа. Напомним, встреча состоится завтра на стадионе в Ларнаке и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Меня удивило, что на эту игру был назначен главный арбитр из Испании. В команде соперника много испанцев, много игроков из этой страны. Но я надеюсь на профессионализм арбитра.

    На протяжении всей игры будет трудно показывать высокие скорости из-за погоды. Мне непонятно, почему так рано начинается матч. Ожидается, что погода будет +36, никто не заботится о здоровье игроков. Но погода в любом случае не может быть какой-то отговоркой, ситуация одинаковая для обеих команд.

    Мы не делим турниры на второстепенные и главные. Мы хотим пройти в следующий раунд Лиги Европы и знаем, что нас ждет тяжелая игра с сильным соперником. Перед нами стоит задача выйти в групповой турнир, а дальше уже будем смотреть. Из команды соперника могу выделить бразильского нападающего, капитана команды, играющего в центре полузащиты, и левого полузащитника.

    Ромуло и Песьяков не смогут принять участия в игре. Оба футболиста будут отсутствовать две недели. В матче против АЕКа на поле выйдет Роман Зобнин. Исходя из того, что мы видели, я уверен, что Зобнин полностью влился в нашу команду и готов показать все, на что способен. Что касается Фернандо, то он приехал в нашу команду не в самом лучшем состоянии. У него были как личные проблемы, так и проблемы с физикой. На данный момент он готов процентов на пятьдесят. Надеюсь, что через неделю он приступит к тренировкам», – сказал Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    27.07.2016 21:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 20:14

      Показал. Посмотрели. Плюнули.

      1
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 27 июля 2016, 23:19

      Ну вот , все по делу . Никаких - " порвем " или " "просрем " .

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 27 июля 2016, 21:38

      Реально зачем назначать матч в раннее время при такой жаре... можно же было передвинуть матч на 1-1.5 часа когда жара спадет...

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > АртурZaСМ 28 июля 2016, 00:03

      Так матч изначально планировался пройти ва 20:00 по мск. Перенесли.

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