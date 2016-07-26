Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» хочет пригласить Виллаш-Боаша

    Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассматривается «Интером» в качестве замены Роберто Манчини на посту главного тренера. Ранее сообщалось, что у 51-летнего итальянца назрел конфликт с руководством «нерадзурри», в результате чего он может покинуть клуб в самое ближайшее время.

    Напомним, что Виллаш-Боаш после ухода из петербургского клуба объявил о намерении взять годичную паузу в карьере, и это, естественно, может осложнить переговоры между боссами «Интера» и португальским специалистом, в котором они видят идеальную замену Манчини.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2016 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июля 2016, 16:33

      Там лимита нет, нет Мутко. Поля нормальные чемпионат не такой коррумпированный как у нас так что может и получится у рыжебородого,а скорей всего это одна болтовня

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 26 июля 2016, 15:00

      Если они его пригласят то это будет контрольный выстрел для Интера он своим нытьем окончательно развалит всю команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 26 июля 2016, 13:34

      Хуже уже не будет, нужно попробовать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11