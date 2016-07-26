Восстановление Мертезакера может занять пять месяцев

Защитника «Арсенала» Пер Мертезакер, поучивший повреждение в товарищеском поединке против «Ланса» (1:1), может вылететь из обоймы «канониров» на достаточно продолжительный срок. Сообщается, что на восстановление 31-летнего игрока может понадобиться до пяти месяцев. В ближайшие двое суток ожидается официальное подтверждение и более точные сроки лечения.

Отметим, в новом сезоне Мертезакер должен был стать обладателем капитанской повязки в «Арсенале».