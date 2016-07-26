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    Восстановление Мертезакера может занять пять месяцев

    Защитника «Арсенала» Пер Мертезакер, поучивший повреждение в товарищеском поединке против «Ланса» (1:1), может вылететь из обоймы «канониров» на достаточно продолжительный срок. Сообщается, что на восстановление 31-летнего игрока может понадобиться до пяти месяцев. В ближайшие двое суток ожидается официальное подтверждение и более точные сроки лечения.

    Отметим, в новом сезоне Мертезакер должен был стать обладателем капитанской повязки в «Арсенале».

    Источник: Skysports

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    26.07.2016 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 26 июля 2016, 13:11

      Еще ничего не началось, а травмы у нас уже повалили как и следует того ожидать

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