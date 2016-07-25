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    Аленичев: «Спартак» не готов на 100 процентов к матчу с АЕК»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил готовность команды перед стартом в Лиге Европы.

    «Есть два негативных момента. Первый – травма Песьякова, он выбыл на две-три недели. Второй – не смогли перед стартом в Лиге Европы доиграть последний товарищеский матч со «Штутгартом» из-за погодных условий. Команда не готова на 100 процентов, это нормально, команда должна быть полностью готова к третьему-четвертому туру», – заявил Аленичев.

    Напомним, первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и АЕК состоится 28 июля на Кипре.

    Источник: Р-Спорт

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    25.07.2016 00:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июля 2016, 15:30

      В ночь перед игрой не забудь собрать игроков и до утра петь: Мы-говно,Мы-говно ! Слуцкий же великий тренер(сборную доверили)и не мог отсебятину пороть. Значит, эта его фишка украдена в топовом клубе Европы,не иначе.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 июля 2016, 09:52

      Все правильно делает.
      Бомжатник форсировал подготовку, туру к 10-12 сдохнут и даже Уфа их будет драть на одной левой.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 25 июля 2016, 09:37

      спартачок вообще не будет готов на 100 % никогда
      ...всё-равно обязаны в группу проходить-очки зарабатывать в таблицу козф. УЕФА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 25 июля 2016, 09:33

      Соломку подстилает.

      3
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 25 июля 2016, 09:21

      Но-но, Дима, ты это брось!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июля 2016, 08:51

      "У страха глаза велики".........негативные слова и мысли материализуются!!! Аленичев, надо мотивировать игроков только на победу, иначе не видать успеха!

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 25 июля 2016, 07:40

      То есть в первых 2-3 матчах игры ждать не стоит?!

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > ZhenjaSAB 25 июля 2016, 08:21

      Конечно ..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 июля 2016, 07:31

      Тогда удачи!

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      Рейтинг: +73

      Шейник 25 июля 2016, 07:07

      так держать)

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      Рейтинг: +231

      yanedo 25 июля 2016, 06:55

      афигеть всю жизнь играют в футбол и они ещё не готовы ---а когда будут к пенсии

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