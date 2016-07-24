Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России поблагодарила Широкова и пожелала ему удачи

    Пресс-служба сборной России на своей странице в Twitter выразила благодарность полузащитнику Роману Широкову и пожелала ему удачи в новых начинаниях. Напомним, сегодня 35-летний игрок объявил о завершении карьеры и заявил, что намерен попробовать себя в роли футбольного менеджера.

    «Роман Широков объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за все, капитан! Удачи на новом поприще!», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Широков защищал цвета национальной с 2008 года. В его активе – 13 забитых мячей в 57 играх.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 00:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июля 2016, 09:20

      Покойница пожелала удачи будущему футбольному бюрократу.Рома,а мальчишек поучить дриблингу,пока ноги шевелятся, западло? Мудко себе замену готовит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 24 июля 2016, 02:37

      Удаче Роману,классный игрок и хороший человек!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2016, 01:55

      Присоединяюсь к пожеланиям, лично мне он запомниться отличными пассами и забитыми голами, которых было не мало, а не своими скандальными высказываниями, хотя и ими тоже, удачи тебе, Рома///

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 00:59

      Распущенная сборная? Фигасссе!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11