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    Кононов: «Нам будет непросто в матче с «Биркиркарой»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку игре своих подопечных в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (4:0). Специалист охарактеризовал и будущего соперника быков в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – «Биркиркару» (Мальта).

    «Игрой определенными моментами мы довольны. Конечно, есть над чем работать. Результат хороший – четыре мяча забили. Но нельзя говорить по этой игре, что мы уже на 100 % подошли к чемпионату. Если мы забили и забили нападающие, то, в первую очередь, доволен линией нападения. Что касается игры в отборе мяча и контратак соперника, то были определенные упущения. Над этим надо работать. Полузащита, в принципе, сыграла достаточно ровно.

    Надо уважать команду с Мальты. Она обыграла хороший клуб и, конечно, это говорит о том, что команда непростая, достаточно интересная. Будем анализировать, готовиться очень-очень серьезно. Нам будет непросто. Все-таки первая игра и она пройдет на выезде. Надо подойти очень собрано к этим играм, в первую очередь, к первой игре», – заявил Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    23.07.2016 10:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июля 2016, 17:57

      Не перестраховаться бы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 июля 2016, 12:19

      ...любого соперника надо уважать...
      ...но мальтийцев просто обязаны обыгрывать и в гостях...

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2016, 10:43

      Да, в первом раунде Широкий Берег выбили, во втором Хартс. Явно не мальчишки с рогаткой

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