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    Ротань не попал в заявку «Днепра» на сезон в УПЛ

    Полузащитник Руслан Ротань, скорее всего, покинет «Днепр». Клуб отправил заявку на предстоящий сезон в УПЛ, в котором отсутствует имя многолетнего капитана команды. Ротань в прошедшем сезоне провел в чемпионате Украины 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

    Вратари: Алексей Баштаненко, Игорь Варцаба, Денис Шелихов;
    Защитники: Александру Влад, Алексей Ларин, Владимир Полевой, Александр Сваток, Евгений Чеберячко;
    Полузащитники: Андрей Близниченко, Александр Васильев, Сергей Кравченко, Сергей Назаренко, Сергей Политыло;
    Нападающие: Евгений Бохашвили, Роман Зозуля.

    Источник: ФФУ

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    23.07.2016 08:39
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