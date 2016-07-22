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    Колосков: «УЕФА не обратит внимание на призывы отстранить Россию от еврокубков»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о материале из английской газеты The Independent, которая призвала УЕФА исключить российские клубы из розыгрыша еврокубков.

    «УЕФА даже не обратит внимания на эту статью, так как организация принимает во внимание только официальную информацию от WADA и своих допинг-офицеров. Статья The Independent – полнейшая чушь, так как недавно УЕФА брал допинг-пробы у основного состава «Ростова», все они оказались отрицательными. У футболистов сборной России постоянно брали пробы на чемпионате Европы, и все они также оказались отрицательными. В отношении российского футбола не то что санкций, а подозрений нет.

    Англичане верны своей политике – нагнетать страсти из ничего. На фоне легкоатлетических проблем у них появилась возможность поднять тему допинга в российском футболе вместо того, чтобы проявить солидарность. Подобные информационные вбросы не красят журналистов», – отметил Колосков.

    Источник: ТАСС

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    22.07.2016 07:27
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 25 июля 2016, 19:48

      Англичане не нагнетают, а гадят, гадят, гадят...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июля 2016, 16:52

      Нас и так никто не замечает,
      Куда хотят чего хотят пихают,
      А с.ки ни за что не отвечают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 22 июля 2016, 10:15

      Англичане - самая грязная и подлая нация и они не устают это доказывать

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Inks 22 июля 2016, 11:26

      Когда увижу Англа буду их чморить.они у себя смелые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 22 июля 2016, 08:47

      Кто знает как еще все это повернется.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 июля 2016, 08:09

      закончится потерей мундиаля 2018г

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > bolela_16 22 июля 2016, 09:22

      Не закончится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bolela_16 22 июля 2016, 13:25

      Заебутся.

      2
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