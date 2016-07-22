«Вильярреал» презентовал Черышева

«Вильярреал» представил полузащитника Дениса Черышева в качестве игрока команды. Напомним, что 25-летний россиянин перешел в «желтую субмарину» этим летом из «Реала».

«Очень рад вернуться. Постоянно думал о возвращении сюда. Буду стараться сделать предстоящий сезон еще лучше предыдущего.

Одноклубники очень тепло меня встретили. Нас ждут два важных матча в квалификации Лиги чемпионов. Если мы выйдем в групповой этап, нас будет ожидать серьезный вызов», – сказал Черышев.