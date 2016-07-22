«Вильярреал» презентовал Черышева

если б батя в Вильяреале не работал, то гнить ему где-нить в Краснодаре
«Вильярреал» представил полузащитника Дениса Черышева в качестве игрока команды. Напомним, что 25-летний россиянин перешел в «желтую субмарину» этим летом из «Реала».
«Очень рад вернуться. Постоянно думал о возвращении сюда. Буду стараться сделать предстоящий сезон еще лучше предыдущего.
Одноклубники очень тепло меня встретили. Нас ждут два важных матча в квалификации Лиги чемпионов. Если мы выйдем в групповой этап, нас будет ожидать серьезный вызов», – сказал Черышев.