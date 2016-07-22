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    «Вильярреал» презентовал Черышева

    «Вильярреал» представил полузащитника Дениса Черышева в качестве игрока команды. Напомним, что 25-летний россиянин перешел в «желтую субмарину» этим летом из «Реала».

    «Очень рад вернуться. Постоянно думал о возвращении сюда. Буду стараться сделать предстоящий сезон еще лучше предыдущего.

    Одноклубники очень тепло меня встретили. Нас ждут два важных матча в квалификации Лиги чемпионов. Если мы выйдем в групповой этап, нас будет ожидать серьезный вызов», – сказал Черышев.

    Источник: Twitter

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    22.07.2016 07:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -130

      калач 22 июля 2016, 22:11

      если б батя в Вильяреале не работал, то гнить ему где-нить в Краснодаре

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 22 июля 2016, 14:09

      Пока что самое яркое выступление у него в этом клубе. Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 22 июля 2016, 11:05

      Может теперь будет иметь постоянное игровое время, в свое время был основным в клубе и травмы не мучали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 22 июля 2016, 10:47

      ПОНЯТНО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 июля 2016, 09:47

      Отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 июля 2016, 09:18

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 июля 2016, 09:00

      удачи Денису!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июля 2016, 08:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надеюсь этим детям заплатили за презентацию Черышева

      -4
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