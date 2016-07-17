Баринов: «Локомотив» хотят угробить! Президентом клуба должен стать Семин»

Насчет миллиона идиотов это хорошо. Но болелам Локо можно только посочувствовать.
Народный артист России Валерий Баринов, являющийся болельщиком «Локомотива», выступил против назначения Ильи Геркуса на должность президента железнодорожников.
«Я не понимаю, какое отношение он имеет к футболу и уж тем более, к «Локомотиву»?! Они угробят еще один клуб! Хотя, казалось бы, хуже уже некуда. Смородская руководила шесть лет. На игроках и тренере положительно это точно не отразилось, не хочу даже говорить о количестве наставников, которые сменяли друг друга. На стадион перестали ходить болельщики, 30 процентов проданных билетов – уже шикарно!
А помните, какое количество зрителей было при Семине? После вот таких изменений наши болельщики и составляют петиции о расформировании сборной! Ведь почти миллион идиотов подписали этот документ! Не сборную расформировывать надо, а разгонять руководителей! Президентом «Локо» должен быть Семин! Он вместе с Филатовым поднимал клуб с ноля, а в итоге все снова превращается в руины», – заявил Баринов.