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    Баринов: «Локомотив» хотят угробить! Президентом клуба должен стать Семин»

    Народный артист России Валерий Баринов, являющийся болельщиком «Локомотива», выступил против назначения Ильи Геркуса на должность президента железнодорожников.

    «Я не понимаю, какое отношение он имеет к футболу и уж тем более, к «Локомотиву»?! Они угробят еще один клуб! Хотя, казалось бы, хуже уже некуда. Смородская руководила шесть лет. На игроках и тренере положительно это точно не отразилось, не хочу даже говорить о количестве наставников, которые сменяли друг друга. На стадион перестали ходить болельщики, 30 процентов проданных билетов – уже шикарно!

    А помните, какое количество зрителей было при Семине? После вот таких изменений наши болельщики и составляют петиции о расформировании сборной! Ведь почти миллион идиотов подписали этот документ! Не сборную расформировывать надо, а разгонять руководителей! Президентом «Локо» должен быть Семин! Он вместе с Филатовым поднимал клуб с ноля, а в итоге все снова превращается в руины», – заявил Баринов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2016 15:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 июля 2016, 18:45

      Насчет миллиона идиотов это хорошо. Но болелам Локо можно только посочувствовать.

      2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 17 июля 2016, 16:29

      Палыча по любому нужно возвращать. Локо и Сёмин неразделимы!

      3
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 17 июля 2016, 16:24

      А уже ни хрена не поможет. Звездец паровозу.

      -2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 17 июля 2016, 16:03

      Сёмин - президентом, Бышовец - главным тренером.

      4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 17 июля 2016, 15:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А почему, артистишко, ничего из себя не представляющий, должен навязывать своё мнение....?

      -19
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      Рейтинг: +5113

      hunta > hunta 17 июля 2016, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А минусующие - фанаты артистишки....?

      -10
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > hunta 17 июля 2016, 15:49

      Тебя забыл спросить малолетка т у п а я!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Fedor4uk 11 августа 2016, 21:22

      Хам, быдло, жалкая, ничтожная личность.....

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 17 июля 2016, 15:25

      Согласен!

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > TERIA-76 17 июля 2016, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Г.....в....но......

      -6
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