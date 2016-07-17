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    Шевченко: «Динамо» в серии пенальти было ближе к победе»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча за Суперкубок Украины «Шахтер»«Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти).

    – Для первой игры чемпионата матч получился очень хорошим. Видно, что команды хорошо подготовились. Было приятно посмотреть. Поздравляю «Динамо», в серии пенальти они были ближе к победе. Шовковский сыграл великолепно. Для нас это очень хорошая информация.

    – Чего не хватило проигравшей команде?

    – В футболе всегда так бывает. «Шахтер» отошел назад, «Динамо» добавило и удалось забить мяч.

    – Команды больше играли от обороны. Согласны с этим?

    – Нельзя сказать, что это был оборонительный футбол. Были интересные моменты. Особенно в начале игры.

    – Будете и дальше просматривать матчи игроков с участием игроков сборной?

    – Я буду смотреть на всех футболистов, и на первом сборе, скорее всего, будет расширенный состав.

    Источник: Dynamomania

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    17.07.2016 01:30
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