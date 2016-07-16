Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Румменигге: «После Евро-2016 мы бы не смогли позволить трансфер Санчеса»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что его клуб не смог бы приобрести хавбека сборной Португалии Ренату Санчеса после Евро-2016. Напомним, что немецкий клуб купил португальца у «Бенфики» еще до начала чемпионата Европы, на котором талантливый игрок стал настоящим открытием.

    «Удивил ли меня своим выступлением на Евро-2016 Ренату Санчес? Да и нет. Это необычно, когда кто-то играет на Евро в 18 лет. Я был далеко от такого уровня в его возрасте. Саншеш обладает выдающимся талантом.

    Мы рады, что приняли решение подписать его после матча «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а не позже. Ещe рады, что нашли в себе мужество отдать за этот трансфер 35 миллионов евро уже в апреле – это очень большая сумма. После Евро-2016 «Бавария» не смогла бы его себе позволить, потому что сейчас речь бы уже шла о сумасшедшей сумме», – сказал он.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2016 09:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11