Гетце близок к возвращению в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце в ближайшее время станет игроком «Боруссии». Сообщается, что дортмундский клуб уже договорился с мюнхенцами о переходе 24-летнего футболиста. Трансфер немца обойдется «черно-желтым» примерно в 23 миллиона евро.

Напомним, что Гетце перешел в «Баварию» в 2013 году за 37 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Германии хавбек провел 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.