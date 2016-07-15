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    Гетце близок к возвращению в дортмундскую «Боруссию»

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце в ближайшее время станет игроком «Боруссии». Сообщается, что дортмундский клуб уже договорился с мюнхенцами о переходе 24-летнего футболиста. Трансфер немца обойдется «черно-желтым» примерно в 23 миллиона евро.

    Напомним, что Гетце перешел в «Баварию» в 2013 году за 37 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Германии хавбек провел 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Bild

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    15.07.2016 13:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 15 июля 2016, 16:56

      он уже перешел за 28 лямов и заключил контракт на 5 лет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 15 июля 2016, 15:14

      мда... ))

      0
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