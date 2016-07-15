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    Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов начнется в 13:00 по московскому времени

    15 июля в Ньоне пройдет жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Начнется мероприятие в 13:00 по московскому времени.

    Напомним, что на этой стадии Россию представляет «Ростов», по итогам прошлого сезона занявший второе место в чемпионате России.

    Путь представителей лиг

    Сеяные:

    «Шахтер» Донецк

    «Аякс»

    «Андерлехт»

    «Фенербахче»

    «Спарта» Прага

    Несеяные:

    ПАОК

    «Стяуа»

    «Монако»

    «Янг Бойз»

    «Ростов»

    Путь чемпионов

    Сеяные:

    «Олимпиакос»

    «Виктория»

    «Зальцбург» или «Лиепая»

    «Селтик» или «Линкольн»

    АПОЕЛ или ТНС

    БАТЭ или «Сейняйоки»

    «Легия» или «Зриньски»

    «Динамо» Загреб или «Вардар»

    «Лудогорец» или «Младост»

    «Копенгаген» или «Крузейдерс»

    Несеяные:

    «Карабах» или «Дюделанж»

    «Русенборг»или «Норчепинг»

    «Астана» или «Жальгирис»

    «Астра»

    «Шериф» или «Хапоэль»

    «Црвена Звезда» или «Валлетта»

    «Динамо» Тбилиси или «Алашкерт»

    «Хабнарфьордюр» или «Дандолк»

    «Тренчин» или «Олимпия» Любляна

    «Партизани» или «Ференцварош»

    Все игры пройдут 26/27 июля и 2/3 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 09:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 июля 2016, 12:02

      ростов вперед!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 15 июля 2016, 11:17

      Будет тяжело, но все равно удача пригодится. Вперед РОСТОВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      8-Gattuso-8 15 июля 2016, 11:16

      ПАОК - Шахтёр
      Ростов - Спарта
      Стяуа - Аякс
      Монако - Фенербахче
      Янг Бойз - Андерлехт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 15 июля 2016, 10:55

      Интересно будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 июля 2016, 10:48

      Ростову все по зубам, так, что жеребьевка не так важна на данном этапе.
      Жаль только с Шахтером развели, хотелось посмотреть на соседей вживую,
      хотя они соседи теперь условные.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 июля 2016, 10:34

      С Шахтером будут разводить?

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июля 2016, 10:01

      Ростову все равно с кем играть

      3
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