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    Генеральный директор киевского «Динамо»: «Продажа Драговича «Байеру»? Нет»

    Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о возможном переходе защитника киевлян Александара Драговича в леверкузенский «Байер».

    «Нет, что вы, я в Украине. Если бы был за границей, то даже вызов моего номера звучал бы иначе. Я в Киеве. Где мне еще быть? Команда вчера приехала со сборов, завтра собираемся.

    Продажа Драговича «Байеру»? Нет, я хороших футболистов из «Динамо» не продаю. Только покупаю», — сказал Чохонелидзе

    Напомним, что президент «Динамо» Игорь Суркис обвинил «Байер» в том, что немецкий клуб вел переговоры с Драговичем в обход «Динамо.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.07.2016 07:47
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